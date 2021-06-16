Путін і Байден завершили двогодинні переговори у вузькому форматі

Далі, як очікується, президенти повинні перейти до розширеного формату переговорів

Путін подякував Байдена за ініціативу провести саміт в Женеві

У Женеві завершилися переговори президентів РФ та США Володимира Путіна і Джо Байдена у вузькому складі. Про це повідомляє російське агентство «Ріа Новини».

Зазначається, що переговори тривали майже дві години.

Далі, як очікується, президенти повинні перейти до розширеного формату переговорів – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

ЗМІ зазначають, що під час протокольної частини зустрічі на камери Путін подякував Байдена за ініціативу провести саміт в Женеві.

«Пане президенте, хочу подякувати вам за вашу ініціативу сьогоднішньої зустрічі», – сказав президент РФ.

Він також висловив надію, що зустріч буде продуктивною. «Знаю, що у вас довга поїздка. Багато роботи. Проте, в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань», – зауважив Путін.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходить зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Початок їхніх переговорів був запланований на 14:00 за київським часом.

У Кремлі заявили, що саміт триватиме близько 4−5 годин з урахуванням перерв. У Білому домі його тривалість оцінили в 5 годин, додавши, що обід не заплановано.

Однією з тем переговорів Байдена і Путіна може стати потенційне членство України в НАТО – в Кремлі вже заявили, що здивовані заявою Байдена з цього питання і вважають його «червоною лінією».

Нагадаємо, президент Росії відмовився від протокольної зустрічі з владою Швейцарії в аеропорту по прильоту в країну на саміт Росія-США.