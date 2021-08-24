Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна - ЄС

23-й саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з візитом у нашій державі для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи. Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Шарлю Мішелю за одностайну підтримку з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС ініціативи «Кримська платформа» та підсумкової декларації саміту.

«Ще раз хочу подякувати за те, що підтримуєте Україну, наш суверенітет і незалежність. І сьогоднішній крок – підписання й підтримка Кримської платформи та декларації – це якраз деталь і пазл у підтримці нашого суверенітету й територіальної цілісності, бо Крим – це Україна», – зазначив Глава держави.

Сторони домовилися координувати зусилля разом з іншими міжнародними партнерами у межах подальшої роботи Кримської платформи, кінцевою метою якої є деокупація півострова.

Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проекту Спільної заяви саміту.

«Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану Угоду про Спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз», – відзначив Володимир Зеленський.

Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.

Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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