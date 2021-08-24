Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна - ЄС
23-й саміт Україна – ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з візитом у нашій державі для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи. Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський подякував Шарлю Мішелю за одностайну підтримку з боку Євросоюзу та держав – членів ЄС ініціативи «Кримська платформа» та підсумкової декларації саміту.
«Ще раз хочу подякувати за те, що підтримуєте Україну, наш суверенітет і незалежність. І сьогоднішній крок – підписання й підтримка Кримської платформи та декларації – це якраз деталь і пазл у підтримці нашого суверенітету й територіальної цілісності, бо Крим – це Україна», – зазначив Глава держави.
Сторони домовилися координувати зусилля разом з іншими міжнародними партнерами у межах подальшої роботи Кримської платформи, кінцевою метою якої є деокупація півострова.
Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проекту Спільної заяви саміту.
«Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану Угоду про Спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз», – відзначив Володимир Зеленський.
Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.
Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
- «Кримська платформа». Кого недорахувалась Україна і чому?
- Росіяни почали шантажувати Ердогана, який підтримав «Кримську платформу»
- Європейські лідери побоялись їхати на «Кримську платформу»? Зеленський пояснив причину
- На «фішки» Кримської платформи піде майже 7 млн грн: чим дивуватимуть високих гостей
- Підприємець із РФ заробив мільйони на Кримській платформі: деталі скандалу