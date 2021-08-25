«Газпром» уже викачав з Євросоюзу $6 млрд – експрем'єр

Через «Північний потік – 2» і маніпуляції російського «Газпрому» ціна на газ зросла з 200 до майже 600 доларів за останні три місяці

Колишній глава уряду розповів, хто програє від запуску російського газопроводу

Через «Північний потік – 2» і махінації з цінами на газ «Газпром» за останні три місяці викачав з кишень німецьких, польських, всіх європейських платників податків 6 мільярдів доларів. Про це заявив у на телеканалі «Україна 24» експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Він нагадав, що 2014 року було внесено законопроєкт, який давав можливість 49% української газотранспортної системи передати в управління партнерам з Європи чи з США.

«На жаль, попри те, що закон ухвалений, його так і не зреалізували. Якби європейці чи американці управляли 49% української газотранспортної системи, ніхто б із них не допустив «Північного потоку – 2», – сказав він.

Від «Північного потоку – 2» насамперед програють Україна, Польща і Словаччина. Водночас уся Європа програє уже зараз, вважає колишній урядовець. За його словами, через «Північний потік – 2» і маніпуляції російського «Газпрому» ціна на газ зросла з 200 до майже 600 доларів за останні три місяці. За даними українського оператора газотранспортної системи, лише за місяць «Газпром» заробив на цьому 1,5 мільярда євро.

«За три місяці російський «Газпром» викачав з кишень німецьких, польських, всіх європейських платників податків 6 мільярдів доларів. У них калькулятор є чи нема? Хай когось не цікавить Україна, але ж ви про себе можете подумати?» – каже експрем’єр.

Напередодні Угорщина пояснила Лаврову, чому треба постачати газ через Україну. Напередодні в МЗС Росії розповіли, що з жовтня цього року Угорщина зможе отримувати російський газ по південному напрямку, тобто через газопровід «Турецький потік». З 1 січня 2021 роки таким чином газ поставляється в Сербію, Угорщина повинна стати наступним пунктом маршруту. Також поставки йдуть в Туреччину, Болгарію, Грецію і Північну Македонію.

22 серпня було закінчено укладання труб другої нитки російського газопроводу «Північний потік – 2» у виключній економічній зоні Данії.

Як повідомлялося, в Україні може з’явитися робоча група з нейтралізації загроз «Північного потоку – 2».

Також стало відомо, що Вашингтон введе санкції проти двох російських громадян і одне судно через будівництво «Північного потоку – 2».

До слова, президент України Володимир Зеленський порівняв запуск «Північного потоку – 2» з фільмом із поганою кінцівкою.

Повідомлялося, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».