П'яті роковини теракту: військові вшанували пам’ять пасажирів рейсу Златоустівка-Донецьк



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Пам'ять загиблих пасажирів автобуса Златоустівка-Донецьк вшанували на Донбасі Фото: пресслужба штабу Нацгвардії

П'ять років тому бойовики розстріляли пасажирський автобус під Волновахою

П’ять років тому під обстріл бойовиків потрапив рейсовий автобус, який рухався за маршрутом Златоустівка — Донецьк. У результаті обстрілу 12 пасажирів загинули.

Сьогодні, 13 січня, військові на Донбасі вшануванню пам’яті пасажирів рейсу Златоустівка-Донецьк, що у 2015-му році потрапив під обстріл блокпосту в районі Бугасу.

Вшанувати пам’ять до меморіалу прийшли рідні загиблих, військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії України, заступник командувача Об’єднаних сил полковник Олег Кудренко, представники міської, районної та обласної влади.

Нагадаємо, 13 січня 2015 року під Волновахою Донецької області бойовики під керівництвом кадрових російських військових обстріляли рейсовий автобус Златоустівка — Донецьк, якій перевозив мирних жителів.

Приблизно о 14:25 по пункту контролю «Бугас», на якому проходив перевірку автобус, терористи випустили 88 некерованих снарядів із реактивних артсистем БМ-21 «Град». Один зі снарядів, запущених із окупованої території, вибухнув за 12 метрів від пасажирського автобуса. У результаті теракту загинули 12 осіб, ще 18 пасажирів було поранено.

Пасажири, які вижили, розповідали про те, що автобус був переповнений і багато людей стояли в проходах. Після того, як поруч із транспортом розірвався снаряд, багато з тих, хто стояв у проходах, загинули, двері автобуса заклинило, а пасажири вибиралися з автобуса через вікна. Підоспілі українські військові надавали допомогу пораненим.

«Увесь салон автобуса — людей було дуже багато, в проходах стояли — всі лягли. Все в крові, залито, — розповідали пізніше ті, хто вижив у теракті. — Вибух такий був, що автобус підстрибнув, все повилітало. Людей поранених витягали хлопці, солдати. Хто вцілів, вибиралися через вікна і бігли в окоп ховатися».

Бойовики «ДНР» майже одразу визнали, що теракт був вчинений саме їхніми представниками. Однак після того, як стало відомо про масштаб та кількість жертв теракту, терористи стали заперечувати свою причетність.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, артобстріл проводився з центру окупованого Докучаєвська з метою висвітлення представниками російських та місцевих пропагандистських ЗМІ того, як українські сили будуть завдавати удар у відповідь.

Розслідування Служби безпеки України встановило виконавців обстрілу — артилерійський батальйон 5-ї мотострілецької бригади «Оплот» під командуванням полковника РФ Анатолія Сінєльнікова, і безпосереднього керівника обстрілу — т.з. командира батальйону Юрія Шпакова, громадянина України.

Генеральна прокуратура України визнала подію терористичним актом.

Після розстрілу терористами пасажирського автобуса мережею поширився флешмоб «Я — Волноваха». Трагедія зібрала людей на мирні акції у багатьох українських містах.

10 вересня 2016 року під Волновахою встановили пам'ятний знак загиблим у теракті українцям.





