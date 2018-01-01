П’ятизірковий готель палає у Берліні
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У готелі загорілася сауна
У п’ятизірковому Mandala Hotel на Потсдамській площі в Берліні (Німеччина) виникла пожежа. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.
Як повідомляється, вогонь спалахнув у сауні на одинадцятому поверсі будівлі. Це підтвердила пожежна служба та поліція. Всіх гостей готелю евакуювали.
Potsdamer Platz brennt pic.twitter.com/i6zWlIjNhD— Ermin (@ErmBln) 7 лютого 2018 р.
На місце прибули майже півсотні пожежників. Вони загасити вогонь всього за дві години.
Наразі немає інформації про постраждалих.