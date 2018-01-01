П’ятизірковий готель палає у Берліні

У готелі загорілася сауна

У п’ятизірковому Mandala Hotel на Потсдамській площі в Берліні (Німеччина) виникла пожежа. Про це повідомляє видання Tagesspiegel. Як повідомляється, вогонь спалахнув у сауні на одинадцятому поверсі будівлі. Це підтвердила пожежна служба та поліція. Всіх гостей готелю евакуювали. Potsdamer Platz brennt pic.twitter.com/i6zWlIjNhD



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У готелі загорілася сауна

У п’ятизірковому Mandala Hotel на Потсдамській площі в Берліні (Німеччина) виникла пожежа. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

Як повідомляється, вогонь спалахнув у сауні на одинадцятому поверсі будівлі. Це підтвердила пожежна служба та поліція. Всіх гостей готелю евакуювали.

На місце прибули майже півсотні пожежників. Вони загасити вогонь всього за дві години.

Наразі немає інформації про постраждалих.