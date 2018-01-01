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    П’ятизірковий готель палає у Берліні

    У готелі загорілася сауна
    У п’ятизірковому Mandala Hotel на Потсдамській площі в Берліні (Німеччина) виникла пожежа. Про це повідомляє видання Tagesspiegel. Як повідомляється, вогонь спалахнув у сауні на одинадцятому поверсі будівлі. Це підтвердила пожежна служба та поліція. Всіх гостей готелю евакуювали. Potsdamer Platz brennt pic.twitter.com/i6zWlIjNhD
    • Сьогодні, 15:43
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    У готелі загорілася сауна

    У п’ятизірковому Mandala Hotel на Потсдамській площі в Берліні (Німеччина) виникла пожежа. Про це повідомляє видання Tagesspiegel.

    Як повідомляється, вогонь спалахнув у сауні на одинадцятому поверсі будівлі. Це підтвердила пожежна служба та поліція. Всіх гостей готелю евакуювали.

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    На місце прибули майже півсотні пожежників. Вони загасити вогонь всього за дві години.
    Наразі немає інформації про постраждалих.

    пожежа Німеччина Twitter поліція
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