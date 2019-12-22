Ґрабар-Кітарович і Міланович вийшли до другого туру виборів президента Хорватії, - екзит-поли



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Екзит-поли: Ґрабар-Кітарович здобула 26,38%, Міланович – 29,6%

Другий тур має відбутися 5 січня

Президентка Хорватії Колінда Ґрабар-Кітарович та колишній прем’єр-міністр Зоран Міланович вийшли до другого туру виборів президента Хорватії, свідчать дані екзитполів телеканалів Nova TV та RTL.

За їхніми підрахунками, соціал-демократ Міланович здобув 29,6%, Ґрабар-Кітарович – 26,38%, а представник правоцентристської правлячої коаліції Мірослав Скоро 24,1%.

Загалом у першому турі виборів президента Хорватії взяли участь 11 кандидатів. Другий тур має відбутися 5 січня.

Ґрабар-Кітарович очолює країну з 2015 року. Її підтримує правоцентристська партія «Хорватський демократичний союз», яка була правлячою в Хорватії більшу частину часу з моменту здобуття незалежності в 1991 році.

Основними темами в передвиборчій кампанії, котра офіційно тривала лише два тижні, були економіка, боротьба проти корупції та відносини з тими країнами регіону, котрі не є членами Євросоюзу.

Членом НАТО країна стала 2009 року, в Європейський союз вступила 2013 року. У 2020 році Хорватія буде вперше головувати в Євросоюзі.

Хорватія – парламентська республіка, тож глава держави має обмежені політичні повноваження.