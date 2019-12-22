Сьогодні Хорватія обирає президента
Вибори президента у Хорватії
За головний пост країни змагаються 11 кандидатів
У Хорватії сьогодні проходить перший тур президентських виборів.
Про це повідомляє Total Croatia News.
«Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 в неділю в Хорватії та за кордоном на сьомих президентських виборах в Хорватії, на яких 3,855 мільйонів виборців, які мають право вибору, обирають між діючим президентом Коліндою Грабар-Кітаровичем та десятьма іншими кандидатами», – йдеться у повідомленні.
Виборчі дільниці закриються о 19:00. За виборами спостерігають 24 277 спостерігачів.
Загалом для голосування відкрито 6533 виборчих дільниці, з них 6 409 в Хорватії та 124 за межами країни.
Президент обирається 50% голосів плюс один голос. Якщо жоден з 11 кандидатів не здобуде такої більшості, 5 січня відбудеться другий тур між двома кандидатами, які здобудуть найбільше голосів у першому турі.
Нагадаємо, на Кубі вперше за 40 років призначили прем’єра. Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес призначив міністра туризму Мануеля Марреро Круса першим головою уряду країни відповідно до нової конституції. Посаду прем’єр-міністра на Кубі було скасовано 1976 року тодішнім революційним лідером Кастро.