Рабінович пропонує націоналізувати усі надра, шоб знизити тарифи



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Вадим Рабінович

Як стверджує нардеп, від зниження тарифів «постраждають тільки п'ять олігархів»

Для зниження тарифів в Україні необхідно націоналізувати всі надра країни. Про це розповів народний депутат України, лідер політичної партії «За життя» Вадим Рабинович в прямому ефірі програми «Великий вечір» на телеканалі NewsOne.

«Ми видобуваємо з вами 20,4 млрд куб. м газу. Всі разом українці з бюджетними організаціями споживають 15,4 млрд куб. м газу. Тобто нам вистачає свого газу. Якщо знизити тарифи, як ми пропонуємо, то постраждають тільки п'ять олігархів, які на нас багато років наживалися. Чому ми повинні за них переживати?»- задався питанням нардеп.

За його словами, в програмі партії «За життя» прописано: відразу після перемоги на виборах знизити тарифи в три рази.

«Пропозиція нашої партії дуже просте. Як тільки ми прийдемо до влади, то відразу в три рази знизимо тарифи. Але для цього нам потрібно повернути в державну власність, тобто націоналізувати, абсолютно всі ресурси. І в першу чергу - нафту і газ. Тим більше, що в Конституції прописано: надра належать українському народові», - нагадав парламентарій.

Політик також заявив, що значна частина надр країни зараз належить офшорним компаніям. «За результатами моєї депутатської перевірки, 72% всіх свердловин належить офшорним компаніям... Коли ми знизимо тарифи в три рази, то олігархи позбавлятися понад доходів, які сьогодні йдуть через офшорні компанії. Зате в країні більше не буде таких тарифів за комунальні послуги, які люди не в змозі оплатити», - резюмував Рабинович.

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