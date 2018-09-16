Експерти дослідили, звідки бере і як витрачає гроші партія «За життя»



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Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «За життя» за 2017 рік. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Єдиний, хто вніс кошти на рахунки партії минулого року – аж 500 тис. грн – активіст з Луганської області Дубовий Ростіслав Миколайович. Цей чоловік у 2014 році балотувався до Верховної Ради від Радикальної партії Олега Ляшка під номером 188, у 2015 році – на місцевих виборах до Рубіжанської міської ради був №1 від партії «Наш край». Наразі очолює луганську регіональну організацію політичної партії «За життя».

В харківському обласному осередку єдиним спонсором була на той момент дружина голови політради партії Євгенія Мураєва – Валерія Олегівна, яка внесла на рахунки партії 27 тис. грн.

Вінницький та одеський осередки профінансовані відповідно на 3 та 2 тис. грн.

Протягом 2017 року партія витратила 424 тис грн. З них 336 тис грн пішло на оплату рекламних послуг, наданих ТОВ «Новини 24 години». Кінцевим бенефіціарним власником цього ЗМІ є Мураєв Володимир Кузьмич, батько Євгенія Мураєва. Отже, гроші від одного партійця через рахунки партії перетікають до родичів іншого.

Очевидно, що левова частка коштів партії перебуває в тіні: підтвердженням є хоча б коштовна реклама партії на білбордах в 2017 році, або подарунки дітям від харківського обласного осередку партії та діткам у садочках Вінничини. Жодна з цих подій не знайшла свого відображення у фінансових звітах партії «За життя».

Партійні газети масово друкуються та роздаються у більшості великих міст, але у звітах не вказано, хто давав кошти на виготовлення газети, хто фінансував купівлю наметів та хто оплачує роботу людей, які роздають газети.

Детальніше читайте у матеріалі: Партія «За життя». За чий кошт такий бенкет?

Нагадаємо, що згідно зі звітом, із власного майна партія «За життя» володіє лише інтернет-сторінкою, решта пожитків цієї політичної сили або в оренді, або хтось із спонсорів надає офіси для користування безкоштовно.

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