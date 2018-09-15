Експерти звернули увагу на дивні плями у фінансовому звіті партії Рабіновича-Медведчука



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Представники партії « За життя » Віктор Медведчук та Вадим Рабінович

Майже вся діяльність партії «За життя» пронизана тіньовими схемами, - Центр Ейдос

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «За життя» за 2017 рік. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

У регіонах працює 31 представництво партії, проте лише три областні осередки - вінницький, одеський та харківський - мають відкриті рахунки в банках.

Сама ж партія зареєстрована в Києві за адресою – вул. Москворецька.

Детальніше читайте у матеріалі: Партія «За життя». За чий кошт такий бенкет?

Партія активно працює та має високі рейтинги, але досі не показує жодного працівника свого секретаріату. Проте на офіційному сайті партії щодня пишуться та додаються новини, існує прес-служба, працівники партії ведуть бухгалтерію та готують фінансові звіти. Більше того, партія часто організовує мітинги та демонстрації як на центральних площах столиці, так і в регіонах.

Навіть якщо партія користується послугами волонтерів, це має бути відображено у звіті, у графі «спонсорство», де вказуються не лише матеріальні подарунки, але й знижки, що надали партії, безоплатна діяльність/допомога, оцінена в грошовому еквіваленті.

28 осередків партії, які не мають рахунків в банках, не можуть і оплатити оренду майна, але при цьому отримують проплату за приміщення у вигляді спонсорської допомоги від третіх осіб або ж власники таких приміщень віддають майно на безоплатній основі.

Аналізуючи діяльність партії «За життя», зокрема, й через їхній офіційний портал, можна побачити відкриття офісів, які так і не з’явились у партійних фінансових звітах.

Виходячи зі звітів, експерти припускають, що майже вся діяльність партії пронизана тіньовими схемами, бо невідомо, хто оплачує офіси, комунальні витрати, послуги юристів. У звітах відповідей немає.

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