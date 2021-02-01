Кравчук запропонував винести на референдум питання Криму і Донбасу

Кравчук підкреслив, що окупація Криму і війна на Донбасі сприймаються політичними силами України по-різному.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму. На його думку, це питання є «найбільш болючим».

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Кравчук підкреслив, що окупація Криму і війна на Донбасі сприймаються політичними силами України по-різному.

«Має бути на референдумі сказано, що народ за те, щоб Україна була цілісною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: «Ні, цього не може бути, вся територія України є цілісною і незалежної і вона має належати Україні», – сказав він.

За його словами, прокремлівські політики часто «видають себе за патріотів і проголошують свої переваги на різних політичних майданчиках», що дезорієнтує людей стосовно спільної думки політичних сил.

«Вони розійшлися в корінному питанні. Мова йде про мир і війну, життя і смерті. Рідко буває, щоб так глибоко розходилися люди, а вони розходяться. Тому, можливо, нам потрібно буде винести (на референдум – ред.) для того, щоб люди сказали, як має бути влаштоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями», – заявив Кравчук.

Він додав, що пошук стійкого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, дотриманням повного суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим і місто Севастополь.

Нагадаємо, що 28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Раніше Леонід Кравчук повідомив, що літак з полоненими, яких в обхід Тристоронньої групи намагався привести з ОРДЛО народний депутат Віктор Медведчук, з невідомих причин не вилетів з Ростова-на-Дону.