Рада Європи високо оцінила зрушення у судовій системі, що здійснила Україна під час конкурсу до Верховного Суду
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Ягланд Турбйорн високо оцінив процедуру конкурсу на посади суддів Верховного Суду
Генеральний секретар Ради Європи Ягланд Турбйорн високо оцінив перший відкритий та публічний конкурс на посади суддів Верховного Суду, який у 2017 році провела Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККС). Про це йдеться у п’ятій щорічній доповіді «Стан демократії, прав людини та верховенства права: роль інституцій та загрози інституціям 2018», опублікованій на сайті Ради Європи.
У доповіді зроблено аналіз основних тенденцій розвитку верховенства права у країнах-членах Ради Європи, до яких входить і Україна.
Зокрема, Ягланд Турбйорн високо оцінив процедуру конкурсу на посади суддів Верховного Суду, який проводила ВККСУ у період з 7 листопада 2016 року по 27 липня 2017 року.
«Після успішного завершення ретельної процедури добору кандидатів з найвищим рівнем професійної компетенції та особистої доброчесності в наслідок внесення змін до Конституції та інших нормативно-правових актів у 2016 році, до Верховного Суду України було призначено повністю новий склад суддів», - сказано у Доповіді.
Генеральний секретар Ради Європи Ягланд Турбйорн зазначив, що «ці позитивні зрушення є прикладом того, яких змін можна досягти, якщо на це є необхідна політична воля, а також того, яку роль відіграє Суд як фасилітатор структурних змін».
За аналогічною процедурою ВККСУ проводить кваліфікаційне оцінювання всіх суддів України на відповідність займаній посаді. Наразі завершується оцінювання першої тисячі суддів, з яких біля 10% не підтвердили відповідність займаній посаді. Ще 28% від загальної кількості суддів звільнились до початку процедури оцінювання.