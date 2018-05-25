Рада Європи високо оцінила зрушення у судовій системі, що здійснила Україна під час конкурсу до Верховного Суду

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Ягланд Турбйорн

Ягланд Турбйорн високо оцінив процедуру конкурсу на посади суддів Верховного Суду

Генеральний секретар Ради Європи Ягланд Турбйорн високо оцінив перший відкритий та публічний конкурс на посади суддів Верховного Суду, який у 2017 році провела Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККС). Про це йдеться у п’ятій щорічній доповіді «Стан демократії, прав людини та верховенства права: роль інституцій та загрози інституціям 2018», опублікованій на сайті Ради Європи.

У доповіді зроблено аналіз основних тенденцій розвитку верховенства права у країнах-членах Ради Європи, до яких входить і Україна.

Зокрема, Ягланд Турбйорн високо оцінив процедуру конкурсу на посади суддів Верховного Суду, який проводила ВККСУ у період з 7 листопада 2016 року по 27 липня 2017 року.

«Після успішного завершення ретельної процедури добору кандидатів з найвищим рівнем професійної компетенції та особистої доброчесності в наслідок внесення змін до Конституції та інших нормативно-правових актів у 2016 році, до Верховного Суду України було призначено повністю новий склад суддів», - сказано у Доповіді.