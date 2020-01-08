Рада нацбезпеки створила оперативний штаб через катастрофу українського літака в Ірані



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При РНБО України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою українського літака Boeing 737 в Ірані

Керує оперативним штабом секретар РНБО Олексій Данилов

За дорученням президента Володимира Зеленського при РНБО України створено оперативний штаб у зв’язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані. Наразі надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії. Про це повідомляє пресслужба РНБО України.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського при Раді національної безпеки і оборони України створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в Ірані», - вказали у пресслужбі РНБО.

«Станом на сьогодні підтверджено інформацію про 168 пасажирів, які пройшли реєстрацію на рейс, і про 9 членів екіпажу», - додали у Раді нацбезпеки і оборони.

До складу оперативного штабу, як вказано, увійшли прем'єр-міністр України, міністр закордонних справ України, міністр оборони України, міністр внутрішніх справ України, голова Служби безпеки України, голова Служби зовнішньої розвідки України, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Керівництво оперативним штабом за дорученням Зеленського здійснює секретар РНБО України Олексій Данилов.

«Надано доручення щодо організації комплексу заходів, пов'язаних з авіакатастрофою, з'ясування всіх обставин трагедії, та надання оперативної інформації», - вказали у РНБО.

Раніше Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані. Він висловив співчуття родичам загиблих.

Також в Офісі президента повідомили, що Зеленський терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.