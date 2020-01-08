Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком



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Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Про це повідомляється в Twitter регулятора.

«Випущені NOTAM про обмеження польотів, які забороняють американським цивільним авіаперевізникам експлуатацію [повітряних суден] в повітряному просторі над Іраком, Іраном і над водами Перської затоки і Оманської затоки», - сказано в повідомленні.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

«FAA буде продовжувати моніторинг подій на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами по національній безпеці і ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземними владами цивільної авіації», - йдеться в повідомленні регулятора.

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) 8 січня 2020 р.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.