Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Про це повідомляється в Twitter регулятора.

«Випущені NOTAM про обмеження польотів, які забороняють американським цивільним авіаперевізникам експлуатацію [повітряних суден] в повітряному просторі над Іраком, Іраном і над водами Перської затоки і Оманської затоки», - сказано в повідомленні.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

«FAA буде продовжувати моніторинг подій на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами по національній безпеці і ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземними владами цивільної авіації», - йдеться в повідомленні регулятора.

