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    Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком

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    Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком - Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком
    Авіарегулятор США заборонив цивільним літакам польоти над Іраном і Іраком

    Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку

    Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

    Про це повідомляється в Twitter регулятора.

    «Випущені NOTAM про обмеження польотів, які забороняють американським цивільним авіаперевізникам експлуатацію [повітряних суден] в повітряному просторі над Іраком, Іраном і над водами Перської затоки і Оманської затоки», - сказано в повідомленні.

    Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

    «FAA буде продовжувати моніторинг подій на Близькому Сході. Ми продовжуємо координувати свої дії з нашими партнерами по національній безпеці і ділитися інформацією з американськими авіаперевізниками та іноземними владами цивільної авіації», - йдеться в повідомленні регулятора.

    У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

    За даними CNN, випущені десятки ракет. Дані про загиблих і постраждалих поки не надходили.

    Президент США Дональд Трамп повідомлений про те, що сталося.

    Корпус вартових Ісламської революції заявив, що в разі бомбардування іранської землі він буде націлений на міста Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, і Хайфу, Ізраїль, в ході третьої хвилі операцій.

    Окрім того, будь-яка держава, яка надасть свою територію як плацдарм для атак проти Ірану, буде метою для удару у відповідь.

    Корпус вартових ісламської революції також загрожує атакувати США, якщо Вашингтон відповість на нанесення Іраном удари по своїм військовим об'єктам.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

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