Падіння літака МАУ в Ірані: в МЗС підтвердили, що всі пасажири загинули



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Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково

У Міністерстві зовнішніх справ України прокоментували авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України.

«За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули», — повідомив він.

«Усi пасажири (попередньо, 160 та члени екіпажу) загинули. Посольство вживає усіх необхідних заходів. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково», — додав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що український Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані.

За наявними даними, повітряне судно впало після зльоту.

За даними агентства TASNIM, причиною аварії можуть бути технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.