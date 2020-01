Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані

«Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації»

Керівництво американського авіабудівного концерну Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу в Ірані українського літака його виробництва. Відповідну заяву опубліковано в Twitter компанії.

«Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації», - йдеться в короткому повідомленні.

We are aware of the media reports out of Iran and we are gathering more information.