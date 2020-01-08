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    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані

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    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані
    Фото: AP Photos/Mohammad Nasiri

    «Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації»

    Керівництво американського авіабудівного концерну Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу в Ірані українського літака його виробництва. Відповідну заяву опубліковано в Twitter компанії.

    «Ми стежимо за новинами з Ірану і займаємося збором інформації», - йдеться в короткому повідомленні.

    Нагадаємо, що український Boeing 737 зі 180 пасажирами на борту зазнав аварії через «технічні проблеми» у аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. Повітряне судно впало після зльоту. 

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    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані
    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані
    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані
    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані
    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані
    Boeing вивчає інформацію про авіакатастрофу українського лайнера в Ірані

    Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

    Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

    Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

    На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

    Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

    Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

    Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. 

    МЗС Іран авіакатастрофа літак Boeing МАУ Україна
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