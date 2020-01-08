Авіакатастрофа в Ірані: на борту літака перебували 176 осіб



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Літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані Фото: AP Photos/Mohammad Nasiri

Наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих

На борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.

Про це поінформував представник аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, повідомляє місцеве інформаційне агентство ISNA.

«Речник міжнародного аеропорту Імама Хомейні Алі Кашані заявив, що літак, який прямував до Києва і перевозив 176 пасажирів та екіпаж, розбився поблизу Паранд, приблизно в 60 кілометрах на південний захід від Тегерана», - йдеться у повідомленні.

За інформацією сервісу відстеження місцезнаходження повітряних суден Flightradar, літак Boeing 737 перестав передавати сигнал через 2 хвилини після зльоту.

«PS752 вилетів з Тегерана о 2:42 за місцевим часом. Останні дані отримані о 2:44 за місцевим часом», - йдеться в повідомленні Flightradar у Twitter.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.

Агентство Reuters також повідомляє, що падіння могло статися через «технічні проблеми після зльоту з іранського аеропорту Імама Хомейні».

Але існує й інша версія. За інформацією йорданського видання Al-hadath, літак міг бути випадково збитий іранською ракетою.

Однак підтвердження цієї інформації не наводиться.

На відео, які публікують користувачі соцмереж видно, як точка, яка горить, стрімко падає на землю.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток.

Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Наразі в МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.