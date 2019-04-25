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    Рада підтримала проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО в Києві

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    Рада підтримала проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО в Києві

    Сесія Парламентської асамблеї НАТО відбудеться з 22 до 25 травня 2020 року

    Верховна Рада 25 квітня ухвалила постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Києві, передає «Гордон».

    Постанову №10091 у цілому підтримало 235 нардепів.

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    Сесія Парламентської асамблеї НАТО відбудеться з 22  до 25 травня 2020 року.

    Згідно з постановою Ради, в Україні створять організаційний комітет із підготовки і проведення сесії, який очолить голова Верховної Ради. Наразі спікером є Андрій Парубій.

    Оргкомітет має протягом двох тижнів затвердити план заходів із підготовки сесії.

    У тексті постанови зазначено про домовленості між Верховною Радою та Парламентською асамблеєю НАТО.

    Україна активізувала співпрацю з НАТО у 2014 році на тлі анексії Криму Росією та початку російської агресії на Донбасі. Наприкінці 2014-го Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відмову України від політики позаблоковості. У червні 2017 року парламент підтримав закон, що закріплює намір України вступити в НАТО.

    7 лютого 2019 року український парламент ухвалив закон про внесення до Конституції положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі й НАТО. Того самого дня Рада схвалила проект постанови, яким закликала НАТО надати Україні план дій щодо членства. Чинний глава держави Петро Порошенко підписав закон.

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