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    НАТО збільшить внески до фондів для підтримки України

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    НАТО збільшить внески до фондів для підтримки України

    Кошти підуть на реабілітацію поранених українських військових

    Країни-члени НАТО збільшують власні внески до низки Трастових Фондів (ТФ) задля підтримки України.

    По це зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає «Урядовий портал».

    Зокрема, у середу, 24 квітня, віце-прем'єр зустрілась із керівником проектів Трастових фондів НАТО Фредеріком Пежо. Обговорювались ТФ із роззброєння, захоронення радіоактивних відходів та медичної реабілітації військовослужбовців, поранених в АТО, тощо.

    «НАТО й надалі підтримуватиме Україну на її шляху до євроатлантичної інтеграції, збільшуючи фінансові внески до цільових фондів», - наголосив Пежо.

    Він додав, що буде продовжено до 2021 року роботу Трастового Фонду з медичної реабілітації військовослужбовців. Також буде виділено кошти на реалізацію низки проектів.

    Одним із таких стане передача від Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), спеціального автобуса для реабілітаційного центру для військовослужбовців на спортивно-навчальній базі Міноборони «Тисовець». Автобус обладнаний для комфортного транспортування поранених бійців. Також буде передане медичне обладнання для військового шпиталю в місті Ірпінь.

    Кабмін АТО НАТО Міноборони військові фінанси
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