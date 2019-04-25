Радник Зеленського оприлюднив «військову доктрину» наступного президента



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Ми забезпечимо залучення до керівництва армією бойових офіцерів, які дбають про життя солдата і здатні здобувати перемоги, - йдеться у військовій доктрині Зеленського

У Зеленського планують протистояти Росії завдяки добровільній та мотивованій армії

Радник з питань безпеки та оборони переможця президентських виборів в Україні Володимира Зеленського Іван Апаршин передав журналістам «військову доктрину», відповідно до якої наступний президент планує керувати армією

Про це повідомляє НВ.

Зазначається, що питання безпеки і оборони - сфера відповідальності президента.

«Ми забезпечимо об’єднане керівництво силами оборони відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами - членами НАТО. У найкоротші строки вирішимо проблему переведення системи органів військового управління на J-, G-, S- структури», - йдеться у доктрині.

Також у Зеленського збираються посаду начальника Генерального штабу відокремити від посади головнокомандувача Збройних сил. «Плануванням оборони та стратегічним застосуванням Збройних сил займатиметься Генеральний штаб, формуванням та підготовкою військ і сил - командування видів Збройних сил та окремих родів військ, застосуванням військ та сил - об’єднаний оперативний штаб», - повідомляється у документі.

У Зеленського планують протистояти Росії завдяки добровільній та мотивованій армії.

«Протистояти противнику, який переважає нас чисельно та матеріально, буде професійна, добровільна та мотивована армія, взаємосумісна з арміями країн членів НАТО. Армія буде посилена резервом постійної готовності та системою територіальної оборони. Ми забезпечимо залучення до керівництва армією бойових офіцерів, які дбають про життя солдата і здатні здобувати перемоги. Командири та органи управління тактичного та оперативного рівня отримають максимально можливу самостійність у прийнятті рішень щодо відсічі збройної агресії. Жодного метра нашої території ми не віддамо ворогу», - обіцяють у команді наступного президента.

Далі - зміст решти документа, наданого Апаршиним виданню:

Ми створимо сучасну систему планування та управління оборонними фінансовими та матеріальними ресурсами, виходячи не з мінімально необхідної потреби на оборону, як робиться у нас сьогодні, а з нормативної потреби, як це робиться у провідних арміях світу.

Ми позбавимо Збройні сили невластивих функцій. Військове майно, яке не використовується за призначенням, буде передане в управління центральних або місцевих органів влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном.

Буде забезпечено відкритість фінансової інформації щодо функціонування сектору безпеки і оборони та доступ громадськості до контролю ефективності використання кожної копійки виділених фінансових ресурсів.

Ніхто не зароблятиме на армії.

Ми не на словах, а не ділі забезпечимо реальні стандарти НАТО щодо розподілу фінансового ресурсу:

50% фінансового ресурсу спрямовуватиметься на утримання Збройних сил, 30% - на їх переозброєння, 20% - на підготовку військ та сил;

Контрактники отримуватимуть грошове забезпечення на рівні країн - членів НАТО, матимуть пріоритетне право вступу до навчальних закладів, безкоштовну освіту, медичне страхування тощо.

Держава гарантуватиме гідне забезпечення солдата і коли він служить, і коли стає ветераном.

Військовослужбовці будуть забезпечені службово-посадовим житлом. Ті, хто має вислугу понад 20 років, забезпечуватимуться квартирами через накопичувальні цільові програми, довгострокове та іпотечне кредитування.

Ми забезпечимо прозорість державного оборонного замовлення та створимо конкурентні умови для приватного бізнесу та державних підприємств.

Армія отримає сучасну високотехнологічну зброю.

Пріоритет: засоби розвідки, ППО, зв'язок, РЕБ.

Укроборонпром буде позбавлено функцій щодо формування військово-технічної політики. Формуванням та реалізацією військово-промислової політики буде займатися новий центральний орган виконавчої влади.

Більшість оборонних закупівель будуть переведені на електронні майданчики без можливості втручання у процес їх роботи. Ціна буде лише одним із критеріїв визначення переможця.

Як повідомлялося, 24 квітня у Зеленського засудили видачу паспортів РФ громадянам України на Донбасі.