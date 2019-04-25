Рада розглянула закон про мову (трансляція)



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Спікер Ради Андрій Парубій Станіслав Груздєв, Главком

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразі немає ризиків не ухвалити «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документа

Верховна Рада України 25 квітня 2019 року розглянула останню частину поправок до закону про функціонування української мови як державної, ухвалення якого заплановане на сьогодні.

Дивіться онлайн-трансляцію із зали Ради.

Зрештою Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д). За відповідне рішення проголосували 278 депутатів.

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Як повідомлялось, Верховна Рада розглянула всі поправки до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» у четвер, 25 квітня. Всього до другого читання подано 2082 правки.

«Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок», - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, в середу Верховна Рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразв немає ризиків не прийняти «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує ухвалення документа.

Додамо також, що вчора відбулося засідання профільного комітету, на якому обговорювався остаточний варіант «мовного закону».

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.

Зазначимо, поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі.