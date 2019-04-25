Рада закінчила розгляд правок до «мовного закону»



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразв немає ризиків не прийняти «мовний закон»

Верховна Рада розглянула всі поправки до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної» у четвер, 25 квітня, передає «РБК-Україна».

Всього до другого читання подано 2082 правки.

«Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок», - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, в середу Верховна Рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

Спікер Ради Андрій Парубій напередодні заявив, що наразв немає ризиків не прийняти «мовний закон». За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття документа.

Додамо також, що вчора відбулося засідання профільного комітету, на якому обговорювався остаточний варіант «мовного закону».

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Андрій Парубій впевнений, що закон про функціонування української мови як державної буде ухвалено 25 квітня. Зокрема спікер парламенту закликав усіх нардепів прийти у сесійну залу в четвер, де об 11 годині має розпочатись голосування.

Зазначимо, поправки розглядалися практично в порожній сесійній залі.