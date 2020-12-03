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    Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт: які його переваги та чи розвантажить він дороги

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    <span>Уряд розраховує на економічний ефект від закону до 13-16 млрд грн щороку</span> - Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт: які його переваги та чи розвантажить він дороги
    Уряд розраховує на економічний ефект від закону до 13-16 млрд грн щороку
    Фото: Richard Droker/Flickr

    Уряд вважає, що закон дозволить створити ефективну річкову логістику та розвантажить автошляхи

    Очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій пояснив переваги закону «Про внутрішній водний транспорт». Парламент сьогодні ухвалив його у другому читанні.

    «Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів - річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику», –  зазначив у Telegram міністр.

    За його словами, документ дозволить збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік, що матиме для держави економічний ефект до 13-16 млрд грн щороку.

    Ухвалення закону покращить конкуренцію на ринку, збільшить інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, дозволить створити нові робочі місця для людей.

    «Перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років», – написав Криклій.

    Після ухвалення закону потужності Дніпра зможуть використовувати не на 10%, як зараз, а на повну.

    «Створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені; забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних», – пояснює Криклій.

    Цей закон також дозволить:

    • стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;
    • лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;
    • провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;
    • спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів.

    3 грудня Верховна Рада схвалила закон «Про внутрішній водний транспорт»  у другому читанні, його підтримали 276 нардепів.

     

    Теги: Верховна Рада Україна Міністерство інфраструктури Владислав Криклій
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