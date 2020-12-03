Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт: які його переваги та чи розвантажить він дороги

Уряд розраховує на економічний ефект від закону до 13-16 млрд грн щороку

Уряд розраховує на економічний ефект від закону до 13-16 млрд грн щороку

Уряд вважає, що закон дозволить створити ефективну річкову логістику та розвантажить автошляхи

Очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій пояснив переваги закону «Про внутрішній водний транспорт». Парламент сьогодні ухвалив його у другому читанні.

«Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів - річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику», – зазначив у Telegram міністр.

За його словами, документ дозволить збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік, що матиме для держави економічний ефект до 13-16 млрд грн щороку.

Ухвалення закону покращить конкуренцію на ринку, збільшить інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, дозволить створити нові робочі місця для людей.

«Перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років», – написав Криклій.

Після ухвалення закону потужності Дніпра зможуть використовувати не на 10%, як зараз, а на повну.

«Створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені; забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних», – пояснює Криклій.

Цей закон також дозволить:

стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;

лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;

провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;

спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів.

3 грудня Верховна Рада схвалила закон «Про внутрішній водний транспорт» у другому читанні, його підтримали 276 нардепів.