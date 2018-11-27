В Криму заявили, що затримані українські моряки утримуються в «гідних» умовах



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Затримані українські моряки не скаржилися на умови, зазначила так звана «уповноважена з прав людини в Республіці Крим»

Моряки українських військових кораблів, яких затримали в Керченській протоці, містяться в гідних умовах, скарг від них не надходило.

Про це повідомила так звана «уповноважена з прав людини в Республіці Крим» Людмила Лубіна.

«Мені відомо, що всі моряки в гідних умовах утримуються: в теплі, ситі, – сказала Лубіна. – Поки скарг (від моряків і родичів) не було».

Вона уточнила, що долю моряків визначить слідство.

«Те, в чому їх звинувачують – державний злочин, що стосується територіальної цілісності, долю їх вирішить слідство: хто винен – вся команда або капітан корабля, хто віддавав накази. За українським законодавством є така норма, що накази, які порушують закон, можна не виконувати», – пояснила Лубіна.

За даними «уповноваженої», поки всі затримані знаходяться в статусі підозрюваних.

Раніше ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Джерело: ТАСС