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    Рада дозволили помічникам нардепів не подавати е-декларацію

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    Рада дозволили помічникам нардепів не подавати е-декларацію

    Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко вважає, від початку введення е-декларування для помічників «було сумнівною ідеєю»

    Верховна Рада звільнила помічників народних депутатів та патронатну службу Верховної Ради від е-декларування.

    Законопроєкт №2500 нардепи схвалили на засіданні парламенту ввечері 4 березня.

    Як повідомили депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко, від початку введення е-декларування для помічників «було сумнівною ідеєю».

    «На щастя, цю помилку вдалось виправити. Правда, за це мені довелось серйозно поборотись на антикорупційному комітеті», - написала Янченко у Facebook.

    До слова, депутати також ухвалили закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну.

    Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

    Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.

    Верховна Рада депутат закон політика декларація партія Слуга народу
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