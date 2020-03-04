Рада дозволили помічникам нардепів не подавати е-декларацію



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Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко вважає, від початку введення е-декларування для помічників «було сумнівною ідеєю»

Верховна Рада звільнила помічників народних депутатів та патронатну службу Верховної Ради від е-декларування.

Законопроєкт №2500 нардепи схвалили на засіданні парламенту ввечері 4 березня.

Як повідомили депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко, від початку введення е-декларування для помічників «було сумнівною ідеєю».

«На щастя, цю помилку вдалось виправити. Правда, за це мені довелось серйозно поборотись на антикорупційному комітеті», - написала Янченко у Facebook.

До слова, депутати також ухвалили закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну.

Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.