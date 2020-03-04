Рада дозволили помічникам нардепів не подавати е-декларацію
Депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко вважає, від початку введення е-декларування для помічників «було сумнівною ідеєю»
Верховна Рада звільнила помічників народних депутатів та патронатну службу Верховної Ради від е-декларування.
Законопроєкт №2500 нардепи схвалили на засіданні парламенту ввечері 4 березня.
Як повідомили депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко, від початку введення е-декларування для помічників «було сумнівною ідеєю».
«На щастя, цю помилку вдалось виправити. Правда, за це мені довелось серйозно поборотись на антикорупційному комітеті», - написала Янченко у Facebook.
До слова, депутати також ухвалили закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну.
Раніше повідомлялося, що на сьогоднішньому позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Як повідомлялось, у Верховній Раді на позачерговому засідання депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.
Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «За його відставку проголосували 353 депутати.