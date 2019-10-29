Законопроєкти, що проходили через податковий комітет Ради, треба перевірити на антикорупційність - експерт



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Експерт впевнений, що в змінах до податкової системи закладено багато «мін»

Чаплига вважає, що цього тижня парламентарям не можна голосувати за скандальні проєкти змін до податкової системи

Політичний експерт Михайло Чаплига впевнений, що цього тижня парламентарям не можна голосувати за скандальні проєкти змін до податкової системи № 1209 і 1210 (зокрема, значно піднімають рентну плату на видобуток руди) і альтернативні законопроєкти.

Про це Чаплига написав у своєму блозі у виданні Коментарі.

За словами експерта, після скандалу в податковому комітеті (щодо корупційних майданчиків, за які 11 нардепів з фракції« Слуга народу» нібито отримали по $30 тис. - ред.) та проходження парламентаріїв поліграфа, він б радив президенту Володимиру Зеленському переконати фракцію зупинити розгляд всіх проєктів, що виходили останнім часом з цього комітету.

«Принаймні - до публічної експертної перевірки документів на антикорупційну складову. Особливо з теми оподаткування», - зазначив Чаплига.

Експерт впевнений, що в цих законопроєктах закладено багато «мін». «Одні олігархи з їх допомогою воюють з іншими, а страждають цілі галузі, не кажучи, вже про середній і малий бізнес», - вважає Чаплига.

Він ще раз наголошує, що варто перевіряти всі законопроєкти, що проходили через податковий комітет.

«По «майданчикам Яценка», що довели представників «Слуги народу» до перевірки на «детекторі брехні», все було дуже очевидно. Але це - лише верхівка айсберга. А сам айсберг під водою, в тому числі - законопроєкти, що стосуються посилення податкового і рентного тиску», - стверджує Чаплига.

Політичний експерт зауважує, що «можливо, під час вчорашньої зустрічі Зеленського з фракцією обговорювали ці питання».

«Судячи з рівня напруження і пристрастям, що киплять в «Слузі народу» і навколо цієї політсили, всі розуміють, що корупційна складова є. Але поки не розуміють, як з нею боротися», - написав Чаплига.

Як повідомлялось, САП відкрила справу за фактом можливого хабарництва 11 депутатів Ради від «Слуги народу».

Згодом керівник САП Назар Холодницький заявив, що троє депутатів Верховної Ради від фракції «Слуга народу» готові дати свідчення Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у справі про можливе хабарництво в парламенті.