Рада планує підвищити особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд



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Прийняття закону потребує додаткових видатків з держбюджету у 2020 році

Верховна Рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2031 «Про внесення змін до статті 3 закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд».

За документ проголосували 324 нардепи.

Проєктом передбачено підвищити надбавку на догляд:

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, з 75% до 150 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У пояснювальній записці вказано, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових видатків у 2019 році.

«Додаткові видатки у 2020 році повинні бути передбачені у державному бюджету, які можуть бути профінансовані за рахунок недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до зведеного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за кожний місяць у сумі понад 18,2 млрд грн., а також за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету», - йдеться у пояснювальній записці.