Рада сьогодні розгляне законопроєкт про безкоштовне харчування дітей загиблих військових

Законопроєкт №4130 запланований до розгляду в першому читанні

У середу, 4 листопада, українські парламентарі розглянуть низку важливих для держави законопроєктів та постанов

Сьогодні Рада, зокрема, планує розглянути в першому читанні законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності України.





Також планується розглянути законопроєкт №3486, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину у зв'язку з коронавірусом.

Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України».

Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» та №3911 «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

На порядку денному також законопроєкт №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів».

У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій».

Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку Софіївка до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.