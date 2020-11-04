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    Рада сьогодні розгляне законопроєкт про безкоштовне харчування дітей загиблих військових

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    Верховна Рада 4 листопада розгляне низку законопроєктів&nbsp; - Рада сьогодні розгляне законопроєкт про безкоштовне харчування дітей загиблих військових
    Верховна Рада 4 листопада розгляне низку законопроєктів 

    Законопроєкт №4130 запланований до розгляду в першому читанні

    У середу, 4 листопада, українські парламентарі розглянуть низку важливих для держави законопроєктів та постанов

    Сьогодні Рада, зокрема, планує розглянути в першому читанні законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один із батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності України.


    Також планується розглянути законопроєкт №3486, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину у зв'язку з коронавірусом.

    Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України».

    Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин» та №3911 «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян».

    На порядку денному також законопроєкт №3633 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів».

    У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій».

    Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку Софіївка до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.

    Верховна Рада діти харчування
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