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    МОЗ виступив проти введення жорсткого карантину

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    <p>Степанов зазначив, що для бізнесу вводять обмеження, але заклади не зачиняють</p> - МОЗ виступив проти введення жорсткого карантину

    Степанов зазначив, що для бізнесу вводять обмеження, але заклади не зачиняють

    Міністр упевнений, що прийнята стратегія адаптивного карантину правильна

    У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зроблять все можливе, щоб не допустити повторення повного локдауну через ситуацію з коронавірусом. Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

    Міністр упевнений, що прийнята стратегія адаптивного карантину правильна і дозволить зробити все необхідне для того, щоб уникнути локдауну, який негативно вплине на економічну ситуацію в країні.

    «З огляду на різні фактори, в тому числі економічні, повний локдаун… Ми повинні його максимально уникати», – сказав Степанов.

    Наприклад, він звернув увагу на те, що для бізнесу зараз вводять обмеження, але не закривають повністю. Зокрема, це стосується роботи закладів громадського харчування.

    Нагадаємо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.

    Також у ВООЗ повідомляли, що минулий тиждень став рекордним за кількістю інфікування коронавірусом у світі. 

    Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

    Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.

    Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

    Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

     Читайте повне інтерв’ю:
    міністр Максим Степанов карантин харчування коронавірус
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