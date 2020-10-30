МОЗ виступив проти введення жорсткого карантину

Степанов зазначив, що для бізнесу вводять обмеження, але заклади не зачиняють

Міністр упевнений, що прийнята стратегія адаптивного карантину правильна

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зроблять все можливе, щоб не допустити повторення повного локдауну через ситуацію з коронавірусом. Про це сказав очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр упевнений, що прийнята стратегія адаптивного карантину правильна і дозволить зробити все необхідне для того, щоб уникнути локдауну, який негативно вплине на економічну ситуацію в країні.

«З огляду на різні фактори, в тому числі економічні, повний локдаун… Ми повинні його максимально уникати», – сказав Степанов.

Наприклад, він звернув увагу на те, що для бізнесу зараз вводять обмеження, але не закривають повністю. Зокрема, це стосується роботи закладів громадського харчування.

Нагадаємо, що у ВООЗ попередили, що наступні кілька місяців пандемії будуть дуже складними.

Також у ВООЗ повідомляли, що минулий тиждень став рекордним за кількістю інфікування коронавірусом у світі.

Раніше повідомлялося, що у Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через спалах Covid-19.

Нагадаємо, що головний санлікар Ляшко пояснив, чому Україна знову не запроваджує жорсткий карантин.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.