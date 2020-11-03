Комітет підтримав законопроект Разумкова щодо КС, пропозицію Зеленського проігнорували

Комітет ухвалив рішення включити законопроєкт Дмитра Разумкова до порядку денного та прийняти його за основу та в цілому

Комітет ухвалив рішення включити законопроєкт Дмитра Разумкова до порядку денного та прийняти його за основу та в цілому

Президентський законопроект щодо подолання кризи навколо КС антикорупційний комітет назвав неконституційним, нардепи віддали перевагу альтернативному законопроекту спікера

За законопроект Разумкова №4304 проголосували 6 членів комітету, 4 утримались, 2 - проти. Законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо вирішення кризи навколо КС, комітет на засіданні не розглядав.

«Рішення комітету - визнати законопроект №4304 таким, що відповідає нормам антикорупційному законодавству, рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного та ухвалити проект за основу та в цілому, тобто відразу як закон», - йдеться в рішенні комітету.

Як повідомляє Українська правда, секретар комітету нардеп від Батьківщини Володимир Кабаченко рекомендував ухвалити законопроект Разумкова як найбільш компромісний. Проект президента нардеп назвав неконституційним.

Представник «Слуги народу» Олексій Жмеренецький висловив думку, що будь-яке рішення Ради з цього питання буде політичним та не відповідатиме в повній мірі нормам законодавства. За його словами, сесійна зала має сама вирішити, який законопроєкт підтримати.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.