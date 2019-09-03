Рада у вівторок може працювати до 21 години, - депутат



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Верховна Рада IX скликання планує 3 вересня відкрити другу сесію та ухвалити в другому читанні законопроєкт щодо недоторканності нардепів

Депутати Верховної Ради у вівторок, 3 вересня, можуть працювати в сесійній залі до 21 години, щоб розглянути всі питання порядку денного. Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук, повідомляє Укрінформ.

«Нас попередили, що, можливо, будемо працювати до години 20-21-ї, як піде. Якщо колеги з інших фракцій не будуть затягувати це якимись, скажімо так, непотрібними коментарями чи ще якимись процедурами, проханнями технічних перерв і так далі, - все має пройти досить швидко», - зазначив Камельчук.

Як повідомлялось, Верховна Рада IX скликання планує у вівторок, 3 вересня, відкрити другу сесію, ухвалити у другому читанні законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)», а також підтримати направлення до Конституційного Суду для отримання висновків ще шести законопроектів щодо внесення змін до Основного закону.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Верховна Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

Так, 363 парламентарі підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що на засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати підтримають законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

«Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали цей законопроєкт, і я впевнений, що вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу», - сказав Разумков.

Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

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