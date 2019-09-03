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    Гройсман нагадав нардепам про їхню «давню обіцянку»

    • Розсилка
    Гройсман нагадав нардепам про їхню «давню обіцянку»

    Експрем'єр Гройсман звернувся до депутатів напередодні голосування в другому читанні норми про зняття депутатської недоторканності

    Колишній прем'єр Володимир Гройсман закликав усі політичні партії у вівторок, 3 вересня, проголосувати за зняття депутатської недоторканності.

    Про це експрем'єр написав у Facebook.

    «У Верховній Раді в другому читанні голосуватимуть норму про зняття депутатської недоторканності. Давня обіцянка виборцям, яку нарешті треба виконати. Щоправда деякі політичні сили вже знайшли причини не голосувати. Думаю, це нечесна позиція», - зазначив колишній прем’єр.

    Гройсман закликав парламентарів «проявити політичну волю і мудрість, зробити те, про що говорили і що обіцяли».

    Нагадаємо, в ніч на 30 серпня Верховна Рада схвалила за основу в першому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

    Так, 363 парламентарі підтримали за основу проект постанови №1095 про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до статті 80 Конституції України (про недоторканність народних депутатів України).

    Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що на засіданні у вівторок, 3 вересня, народні депутати підтримають законопроєкт № 7203 «Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)».

    «Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали цей законопроєкт, і я впевнений, що вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу», - сказав Разумков.

    Співголова фракції «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко заявив, що політсила не голосуватиме за закон про внесення змін до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

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