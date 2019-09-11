Рада візьметься за проєкт закону про незаконне збагачення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутати розглянуть законопроєкт про незаконне збагачення у першому читанні

У середу, 11 вересня, Верховна рада розгляне законопроєкт про незаконне збагачення у першому читанні. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Зазначається, що Рада розгляне законопроєкт під номером 1031.

Крім того, депутати розглянуть ще 12 законопроєктів, серед яких законопроєкт про внесення змін до закону Про приватизацію державного і комунального майна, законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, щодо вдосконалення правової охорони географічних назв.

Також нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2116 про внесення змін до закону Про Державне бюро розслідувань. Ініціатором законопроєкту виступив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1032 про реформу прокуратури, яким засновується Офіс генпрокурора замість Генеральної прокуратури України. Пропонується зменшити максимальну кількість співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис., надати генпрокурору повноваження затверджувати стратегію розвитку прокуратури, систему оцінки якості роботи прокурорів, порядок вимірювання і регулювання навантаження на прокурорів, розгляду звернень.