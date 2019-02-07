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    Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні

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    <span>Курт Волкер наполягає на присутності росіян у складі спостерігачів від ОБСЄ</span> - Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні
    Курт Волкер наполягає на присутності росіян у складі спостерігачів від ОБСЄ
    Фото: Kurt Volker / twitter.com

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України вважає, що участь російських спостерігачів у складі місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ допоможе суспільному визнанню результатів виборів

    Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вимагає від української сторони допустити російських спостерігачів на президентські вибори. Про це він написав у Twitter.

    За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ) допоможе суспільному визнанню результатів виборів.

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    «Це нормально, якщо російські спостерігачі (поїдуть на вибори, - «Главком»), але під началом БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам», - зазначив Вокер.

    Він також підкреслив, що в іншому випадку виникнуть підстави поставити вибори під сумнів.

    Раніше стало відомо, що парламентський комітет з питань зовнішньої політики рекомендує Верховній Раді заборонити росіянам бути спостерігачами на виборах. А президент Петро Порошенко наголосив, що українські прикордонники не пропускатимуть російських спостерігачів.

    Напередодні в ОБСЄ пояснили, чому відправляють росіян спостерігати за виборами в Україні.

    До слова, вже 11 кандидатів у президенти звернулися до поліції за наданням їм охорони.

    До вашої уваги:  
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