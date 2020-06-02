Рада запровадила національну інвентаризацію лісів



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Порядок проведення інвентаризації лісів затверджується Кабінетом міністрів

За прийняття законопроєкту №2379 в цілому проголосували 322 депутати при мінімально необхідних 226

Верховна Рада запровадила національну інвентаризацію лісів як нову систему збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі.

За прийняття законопроєкту №2379 в цілому проголосували 322 депутати при мінімально необхідних 226.

Рада має намір впровадити в Лісовий кодекс поняття національної інвентаризації лісів - системи виборчо-статистичних досліджень лісового фонду України, спрямованої на отримання обґрунтованої інформації про ліси для потреб планування, в тому числі стратегічного, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів.

Порядок проведення інвентаризації лісів затверджується Кабінетом міністрів.

Згідно з пояснювальною запискою, обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначено в розмірі близько 9 млн гривень щорічно, в тому числі 2 млн гривень на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації, і 3 млн гривень на оплату праці тимчасових працівників, які проводитимуть дослідження лісів.

Розрахунковий рівень необхідних видатків змінюється від 7,7 млн гривень до 12,6 млн гривень в окремі роки, що обумовлено необхідністю придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання й автомобільної техніки.

Як повідомлялось, 9 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту запровадити штраф до 3,4 тис. гривень за вирубування лісу і риболовлю на особливо цінних ділянках річок.