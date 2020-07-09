Конституційний суд продовжив розгляд закону про мову



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9 липня Конституційний Суд продовжив слухання

Автори клопотання стверджують, що закон про мову не відповідає низці приписів Конституції України

Велика палата Конституційного суду України у четвер продовжила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо конституційності закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Так, на сьогодні запланована стадія запитань, а також заключні виступи.

Розгляд справи КСУ почав ще 7 липня.

Зазначимо, що автори клопотання стверджують, що оспорюваний закон не відповідає низці приписів Конституції України, оскільки він спрямований на дискримінацію російської, інших мов національних меншин України, дискримінацію громадян за мовними ознаками. Окрім цього, на переконання народних депутатів України, законом порушено конституційні права громадян, а саме право на використання і захист рідної мови, право на розвиток мовної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України; звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод, повідомили у КСУ.

Також суб’єкт права на конституційне подання також вважає, що закон ухвалено з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення законів, що «ставить під загрозу застосування такого невід’ємного елементу принципу верховенства права, як принцип правової визначеності».

Згідно з документом, уповноваженими авторів подання є депутати Верховної Ради восьмого скликання від Опозиційного блоку Олександр Долженков і Вадим Новинський (нині позафракційний депутат).

Зазначимо, що напередодні мовним омбудсменом став один із співавторів закону про мову.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що другою мовою в Україні має бути англійська.