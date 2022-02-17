Депутати зберуться на засідання 17 лютого: що розглянуть
Серед основних тем: звільнення Сенниченка, законопроєкти про ЗСУ
Сьогодні, 17 лютого, Верховна Рада України збирається на засідання. Нардепи розглянуть, зокрема, врегулювання питання запровадження карантину, а також питання управління майном для потреб Збройних сил України. Про це стало відомо з порядку денного парламенту.
Зокрема, парламентарі розглянуть такі законопроекти:
- ратифікацію угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір (0144);
- реалізацію окремих положень закону «Про статус народного депутата України» (7062);
- звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України;
- щодо врегулювання питання запровадження карантину (6508);
- щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
- «Про віртуальні активи» з пропозиціями президента України (3637);
- щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту (5608);
- щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України (5801);
- про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (5249);
- постанову про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян
Як повідомлялося, на сайті Верховної Ради 15 лютого з’явився законопроєкт, яким пропонується запровадити заборону виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період воєнного стану.
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