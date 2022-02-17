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    Думки вголос

    Який склад мала би Верховна Рада, якби вибори пройшли зараз

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наступна Рада може суттєво відрізнятися за складом від теперішньої - Який склад мала би Верховна Рада, якби вибори пройшли зараз
    Наступна Рада може суттєво відрізнятися за складом від теперішньої
    фото з відкритих джерел

    Планові вибори мають відбутися у жовтні 2023 року

    Мовою оригіналу

    Подсчитал, сколько мандатов получили бы партии исходя из опроса КМИС.

    1. ЕС – 132
    2. Слуги – 95
    3. Батькивщина – 66
    4. ОПЗЖ – 58
    5. Наши – 36
    6. Разумная политика – 34
    7. Сила и честь – 29

    Напомню, что сейчас у нас пропорциональная система с полуоткрытыми партийными списками.

    Пара мыслей:

    ЕС+СН=227. Это значит, что коалиция может быть создана только на основе союза этих двух партий. Слабо представляю, как это возможно, хотя мы и не такое видали

    СН светит 95 мандатов, а во фракции у них сейчас 241 депутат. Это значит, что как минимум 146 из нынешних «слуг» пойдут на мороз. Ну или будут искать себе место в других политсилах. Чем ближе к выборам, тем этот процесс будет заметнее.

    Все это, естественно, по состоянию на сейчас, расклады еще будут меняться.

    Плановые выборы должны пройти в октябре 2023 года. Власть хотела бы их перенести на 2024 (эта тема чуть утихла после провала назначения «офисных» судей КСУ). А оппозиция не отказалась бы от досрочных.

    Я согласен, что было бы неплохо забрать волшебную палочку монобольшинства у нашего «кудесника», но, конечно, пока враг у порога, эту тему педалировать не стоит.

    С другой стороны, если в обещаниях Зеленского Шольцу окажется какая-то лютая дичь, ее принятию в Раде придется противодействовать.

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    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада вибори депутат політика влада
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    Який склад мала би Верховна Рада, якби вибори пройшли зараз