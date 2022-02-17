Який склад мала би Верховна Рада, якби вибори пройшли зараз

Планові вибори мають відбутися у жовтні 2023 року

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Подсчитал, сколько мандатов получили бы партии исходя из опроса КМИС.

ЕС – 132 Слуги – 95 Батькивщина – 66 ОПЗЖ – 58 Наши – 36 Разумная политика – 34 Сила и честь – 29

Напомню, что сейчас у нас пропорциональная система с полуоткрытыми партийными списками.

Пара мыслей:

ЕС+СН=227. Это значит, что коалиция может быть создана только на основе союза этих двух партий. Слабо представляю, как это возможно, хотя мы и не такое видали

СН светит 95 мандатов, а во фракции у них сейчас 241 депутат. Это значит, что как минимум 146 из нынешних «слуг» пойдут на мороз. Ну или будут искать себе место в других политсилах. Чем ближе к выборам, тем этот процесс будет заметнее.

Все это, естественно, по состоянию на сейчас, расклады еще будут меняться.

Плановые выборы должны пройти в октябре 2023 года. Власть хотела бы их перенести на 2024 (эта тема чуть утихла после провала назначения «офисных» судей КСУ). А оппозиция не отказалась бы от досрочных.

Я согласен, что было бы неплохо забрать волшебную палочку монобольшинства у нашего «кудесника», но, конечно, пока враг у порога, эту тему педалировать не стоит.

С другой стороны, если в обещаниях Зеленского Шольцу окажется какая-то лютая дичь, ее принятию в Раде придется противодействовать.

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Джерело: блог Романа Шрайка

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