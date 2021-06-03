Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від Covid-19

Зеленський заявив, що у таких діях Вашингтона пізнається стратегічне партнерство України та США

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення США про виділення Україні вакцини від коронавірусу. Зеленський висловив вдячність президенту США Джо Байдену. Про це йдеться у заяві глави держави на сторінці у Twitter.

Зеленський заявив, що у таких діях Вашингтона пізнається стратегічне партнерство України та США.

«Вдячний за рішення президента Байдена щодо додаткових поставок Україні вакцини від Covid-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію», – наголосив президент.

Вдячний за рішення @POTUS @JoeBiden щодо додаткових поставок Україні вакцини від #COVID19. Стратегічне партнерство і пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 3, 2021

Нагадаємо, сьогодні у Білому домі оголосили про виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги іншим країнам. Перший транш допомоги складе 25 млн доз, які відправлять Україні, Канаді, Південній Кореї та ще низці країн.

Сьогодні, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз вакцини від коронавірусу.

На минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.