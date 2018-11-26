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    Радбез відмовився розглядати питання «порушення кордонів РФ»

    • Розсилка
    Радбез відмовився розглядати питання «порушення кордонів РФ»

    «Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів», - заявила постійний представник США при ООН Нікі Гейлі

    США, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Швеція виступили проти обговорення в Раді Безпеки ООН «порушення кордонів РФ» у Чорному та Азовському морях.

    «Ми виступаємо єдиним фронтом проти спроби Росії обговорити ескалацію в Керченській протоці з ініціативи Росії на тему «Порушення кордону РФ» порядку денного. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів», - заявила постійний представник США при ООН Нікі Гейлі.

    Згідно з голосуванням за затвердження відповідного порядку денного засідання, лише чотири члени Радбезу проголосували «за», отже, це питання було знято з обговорення.

    Нагадаємо, 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

    Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада проводить позачергове засідання.

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

    Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

    Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

    Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

     Читайте також: Воєнний стан в соцмережах: від істерики до мобілізації

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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