Радбез відмовився розглядати питання «порушення кордонів РФ»



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«Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів», - заявила постійний представник США при ООН Нікі Гейлі

США, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Швеція виступили проти обговорення в Раді Безпеки ООН «порушення кордонів РФ» у Чорному та Азовському морях.

«Ми виступаємо єдиним фронтом проти спроби Росії обговорити ескалацію в Керченській протоці з ініціативи Росії на тему «Порушення кордону РФ» порядку денного. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів», - заявила постійний представник США при ООН Нікі Гейлі.

Згідно з голосуванням за затвердження відповідного порядку денного засідання, лише чотири члени Радбезу проголосували «за», отже, це питання було знято з обговорення.

Нагадаємо, 26 листопада Рада Безпеки ООН зібралася на надзвичайне засідання через агресію Росії проти України у Керченській протоці.

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада проводить позачергове засідання.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

Джерело: Інтерфакс-Україна