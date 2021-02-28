Радниця голови ЦВК розказала про пригоди свого вібратора

Анжела Єременко, відома у соцмережі як Bad mama, розказала як правильно купувати секс-іграшки, аби не псувати оргазм

Радниця голови Центральної виборчої комісії Анжела Єременко, яка відома під псевдонімом Bad mama, похизувалася, що на день Святого Валентина її хлопець подарував вібратор. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«Все не склалося із самого початку. Сатісфаєр (надалі буду кликати його на ім'я) (мова про вібратор – «Главком») видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя. Сказати, що він зіпсував мені наш перший раз з ним – нічого не сказати. Ну, розряджений, подумала я і відправила його на зарядку. Але вона його не оживила», – йдеться в повідомленні.

У пості зазначено, що щогодини Анжела разом з хлопцем «перевіряли пульс сатісфаєра, зітхали і сподівалися на краще». Жінка зателефонувала в секс-шоп і попросила інструкцію, адже раптом на вібраторі була секретна комбінація.

У магазині, де купили вібратор, порадили звернутися в сервісний центр.

«Доля сатісфаєра невідома поки. Він лежить десь в сервісі, так і не сходив зі мною на жодне побачення. Але я сподіваюся, вірю і чекаю, що його приведуть до тями або дадуть мені нового, тому що в останні два тижні я думала тільки про презентаціях, про те, що я виходжу на роботу з відпустки і про нього. Так що, дорогі мої, мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах інакше оргазмів вам не бачити, як мені», – зазначено в пості.

Нагадаємо, блогерка Анжела Єременко, відома під псевдонімом Bad mama, стала помічницею голови Центральної виборчої комісії. Про це вона повідомила своїм підписникам. «Я ніколи не працювала в державних установах і для мене це приємний виклик. Бо я люблю цю країну і якщо можу якось повпливати на процеси – я це зроблю. Потрапила я сюди випадково, але, знову ж таки, завдяки блогу Bad mama. Все таки, в житті цей блог став моїм головним соціальним ліфтом. Плюс я маю диплом політолога! В мої обов’язки входить комунікація, робота над брендом ЦВК та подальші зміни в цьому напрямку», – написала Єременко в своєму Instagram 3 лютого.