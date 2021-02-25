В Україні врегулюють роботу фрілансерів: що пропонує уряд

Документ пропонує введення нової особливої форми трудового договору – з нефіксованим робочим часом

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який врегульовує роботу фрилансерів та інших робітників у разі, коли неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи. Після цього документ має розглянути Верховна Рада.

Відповідне рішення уряд ухвалив напередодні на засіданні, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Зокрема, документ пропонує введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом.

«Наразі оформлення роботи в подібних випадках відбувається здебільшого за цивільно-правовими договорами, а особи, які виконують такі роботи, позбавлені права та гарантій, встановлених законодавством про працю. Зокрема, запропонований законопроєкт створює зручний механізм легалізації праці фрілансерів, що сприятиме посиленню їх соціально-трудового захисту та збереже мобільність працівників», – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

За його словами, текст законопроєкту розробляло Мінекономіки у взаємодії з роботодавцями та профспілками. На думку міністра, такий підхід забезпечив баланс інтересів усіх зацікавлених сторін.

Запропонований міністерством формат трудового договору з нефіксованим робочим часом передбачає, що сторони за домовленістю можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. При цьому оплата праці має відбуватися винятково за той час, коли робота фактично виконується.

При цьому працівник, який працює за таким трудовим договором, зможе більш вільно планувати свою роботу, не пов’язуючи себе лише з одним роботодавцем та робочим графіком підприємства, а також самостійно планувати свою діяльність залежно від поставлених йому завдань, переконані в міністерстві.

При цьому працівник має отримати всі права та гарантії, передбачені законодавством про працю, зокрема щодо належного режиму роботи, часу відпочинку, порядку прийняття на роботу та звільнення з неї, виплати заробітної плати. Також законопроєкт передбачає гарантовану мінімальна кількість оплачуваних годин на місяць.

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