Facebook виплатить $650 млн за порушення конфіденційності користувачів

Колективний позов був поданий у 2015 році від імені майже 1,6 млн користувачів

Окружний суддя Джеймс Донато схвалив мирову угоду, згідно з якою компанія Facebook виплатить 650 млн доларів за порушення конфіденційності. Колективний позов був поданий у 2015 році від імені майже 1,6 млн користувачів.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Донато назвав цю угоду однією з найбільших серед позовів, поданих на компанії через порушення конфіденційності інформації.

«Кожен з позивачів, зацікавлений в отриманні компенсації, отримає на руки як мінімум 345 доларів», – написав у своєму рішенні суддя.

Він назвав угоду «серйозною перемогою споживачів у сфері конфіденційності цифрової інформації».

Як повідомив адвокат Джей Эдельсон, який подав позов від імені 1,6 млн користувачів Facebook, чеки з компенсацією можуть бути надіслані позивачам поштою протягом найближчих двох місяців. Це станеться, якщо рішення не буде оскарженим.

Позивачі звинуватили найбільшу у світі соціальну мережу в порушенні закону штату Іллінойс про конфіденційність біометричної інформації. Компанія використовувала технологію розпізнавання осіб на фотографіях, що завантажуються користувачами на сайті, не отримавши від них згоди на це.

Зрештою колективний позов проти Фейсбуку був поданий в Каліфорнії. З тих пір компанія внесла зміни у свою систему позначок на фотографіях користувачів.