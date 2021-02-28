Губернатора Нью-Йорка знову звинуватили в домаганнях

Колишня виконавча помічниця повідомила, що Куомо приставав до неї навесні минулого року

Ще одна колишня радниця губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватила його в сексуальних домаганнях.

Про це пише газета New York Times.

Колишня виконавча помічниця і радник з питань політики в галузі охорони здоров'я в адміністрації губернатора Шарлотта Беннетт заявила, що відчула необхідність перед іншими розповісти про інцидент і хотіла перешкодити губернатору «користуватися своєю владою».

Вона повідомила, що Куомо приставав до неї навесні минулого року. За словами Беннетт, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».

Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.

«Я зрозуміла, що губернатор хоче переспати зі мною, і відчула себе жахливо некомфортно і злякалася», – сказала вона.

Про те, що трапилося дівчина розповіла главі апарату Куомо Джилл Де Розьє і попросила про можливість перейти на іншу посаду.

Беннетт отримала посаду радника з питань політики в галузі охорони здоров'я, але наполягати на розслідуванні події не стала, тому що їй подобалася робота.

Сам Куомо в коментарі виданню заявив, що «ніколи не загравав з пані Беннетт», а також не намагався діяти у відношенні до неї «недоречно».

Раніше колишня радниця губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо звинуватила його в сексуальних домаганнях. Зокрема, за словами жінки, в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.

Вперше про домагання вона заговорила в грудні минулого року.

Після її публікації, як стверджує Бойлан, до неї з подібними історіями про Куомо стали звертатися й інші жінки.