Губернатора Нью-Йорка знову звинуватили в домаганнях
Колишня виконавча помічниця повідомила, що Куомо приставав до неї навесні минулого року
Ще одна колишня радниця губернатора американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо звинуватила його в сексуальних домаганнях.
Про це пише газета New York Times.
Колишня виконавча помічниця і радник з питань політики в галузі охорони здоров'я в адміністрації губернатора Шарлотта Беннетт заявила, що відчула необхідність перед іншими розповісти про інцидент і хотіла перешкодити губернатору «користуватися своєю владою».
Вона повідомила, що Куомо приставав до неї навесні минулого року. За словами Беннетт, тоді вона була наодинці з губернатором в офісі. Він розпитував дівчину про особисте життя і в якийсь момент поцікавився, «чи була вона коли-небудь з чоловіком старшого віку».
Крім того, глава штату поскаржився їй на свою самотність в умовах ситуації з коронавірусом і зізнався, що йому «навіть нікого обійняти». При цьому Беннетт зазначила, що губернатор не намагався доторкнутися до неї.
«Я зрозуміла, що губернатор хоче переспати зі мною, і відчула себе жахливо некомфортно і злякалася», – сказала вона.
Про те, що трапилося дівчина розповіла главі апарату Куомо Джилл Де Розьє і попросила про можливість перейти на іншу посаду.
Беннетт отримала посаду радника з питань політики в галузі охорони здоров'я, але наполягати на розслідуванні події не стала, тому що їй подобалася робота.
Сам Куомо в коментарі виданню заявив, що «ніколи не загравав з пані Беннетт», а також не намагався діяти у відношенні до неї «недоречно».
Раніше колишня радниця губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо звинуватила його в сексуальних домаганнях. Зокрема, за словами жінки, в 2017 році він запропонував їй зіграти в карти на роздягання.
Вперше про домагання вона заговорила в грудні минулого року.
Після її публікації, як стверджує Бойлан, до неї з подібними історіями про Куомо стали звертатися й інші жінки.