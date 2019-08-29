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    Радник президента попередив про загрозу особистій безпеці Зеленського

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    Радник президента попередив про загрозу особистій безпеці Зеленського

    «Гроші ще ходять по корупційних каналах, але не підіймаються на верхівку корупційної піраміди, бо президент не очолює її», - зауважив Устенко

    На сьогодні президент Володимир Зеленський опинився перед двома значними загрозами.

    Про це радник президента - експерт-економіст Олег Устенко повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «У Зеленського є два вектори серйознішого ризику. Перший – внутрішній: це обмежена група з вкрай широкими інтересами, яка пручається будь-яким змінам. Той, хто прийшов не з цієї системи, може просто її вбити, бо не має теплих почуттів до неї. 

    До того ж у нього, якщо хочете, є почуття помсти в хорошому сенсі, як у Робін Гуда, за свій народ. Сам прихід Зеленського до влади – це помста старій системі, яка пригнічувала кого тільки можна і не давала можливості вирватися.

    Гроші ще ходять по корупційних каналах, але не підіймаються на верхівку корупційної піраміди, бо президент не очолює її. І в такій ситуації піраміда почуває себе вкрай нестійко. Але система буде намагатись вижити, бо, знову ж таки, мова йде про мільярди доларів, які ходять корупційними каналами. Тому основна загроза для Зеленського пов’язана з особистою безпекою», - зазначив Устенко.

    Друга загроза, за словами радника президента, є зовнішньою.

    «Та відносна зона комфортності, в якій ми зараз знаходимось, реально відносна, бо попереду світова криза. І ця криза буде набагато серйозніша у порівнянні з 2008 роком, бо тоді була певна очистка, але реальні фундаментальні причини, які викликали ту кризу, не були ліквідовані. І рвонути зараз може з куди більшою силою. Але з позитивів можна виділити те, що Зеленський не потребує додаткової лояльності не від кого, бо в нього є велика власна фракція», - сказав Устенко.

    Він уточнив, що «це також внутрішній ризик, бо монолітність цієї фракції дуже скоро може стати під питанням». «Тому Зеленському треба діяти швидко», - сказав радник глави держави.

    До слова, 31 серпня телеканал «1+1» покаже інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.

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