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    «І чи не хочете ви це все кинути… на фіг?». Зеленський відповість на запитання українців на«1+1»

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    Задавати питання від українців Зеленському буде актор&nbsp;Станіслав Боклан, який грав у серіалі &laquo;Слуга народу&raquo; - «І чи не хочете ви це все кинути… на фіг?». Зеленський відповість на запитання українців на«1+1»
    Задавати питання від українців Зеленському буде актор Станіслав Боклан, який грав у серіалі «Слуга народу»

    Актор Станіслав Боклан, який грав у серіалі «Слуга народу», проанонсував інтерв’ю із Зеленським, яке вийде 31 серпня

    31 серпня телеканал «1+1» покаже інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським, присвячене 100 дням його роботи.

    Анонс програми опублікований на сторінці студії «Квартал 95» у Facebook.

    На початку анонсу актор Станіслав Боклан, який грав у серіалі «Слуга народу», звертається до Зеленського: «Доброго дня, пане президент Голоборо… Вибачте. Зеленський. Це я, ваш колишній прем’єр-міністр».

    Боклан зазначив, що за час президентства Зеленського в українців з’явилося багато запитань.

    «Наприклад, що ви вже зробили для країни за цей час. Що ви будете робити з усією тією владою, яку отримали після парламентських виборів. Які смс вам пише Коломойський. Чому так багато друзів і знайомих працює в Офісі президента. І що Андрій Богдан постійно шепоче на вухо», – говорить у ролику Боклан.

    «І чи не хочете ви це все кинути… на фіг?» - підкреслив актор.

    «Скоро буду у вас, і задам вам ці та інші питання. Так що чекай-те», - заявив Боклан.

    До слова, президент США Дональд Трамп запланував зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві.

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