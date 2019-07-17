Рахункова палата поскаржилася на недопуск до аудиту в «Укртрансгазі»



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В рамках проведення аудиту мають бути перевірені сім об’єктів, серед яких «Укртрансгаз»

Рахункова палата вимагає від Кабінету Міністрів забезпечити належний допуск до «Нафтогазу», «Укртрансгазу» та низки інших об’єктів для проведення аудиту ефективності управління об’єктами державної власності у нафтогазовому комплексі.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання уряду, повідомляє 17 липня пресслужба відомства.

Пацкан наголосив, що рішення про проведення відповідного аудиту було ухвалене Рахунковою палатою на початку липня. Зокрема, в рамках проведення аудиту мають бути перевірені сім об’єктів. Серед них «Укртрансгаз», яке провадить діяльність з транспортування і зберігання газу, задля чого управляє та користується державним майном, окрема магістральними трубопроводами.

Водночас, підкреслив Пацкан, в понеділок, 15 липня, контрольна група Рахункової палати на чолі з членом Рахункової палати Ігорем Яремчуком, офіційно попередньо повідомивши про свій візит, прибула на вказаний об’єкт, але до проведення аудиту допущена не була.

«Рядові співробітники «Укртрансгазу» заявили, що керівництво на робочому місці відсутнє та без їх вказівки аудиторів не допустять. Керівник «Укртрансгазу» в телефонній розмові з членом Рахункової палати повідомив про відсутність підстав для проведення аудиту, небажання надавати необхідні документи та допускати до приміщення. При цьому ні керівник, ні службові особи «Укртрансгазу» належних правових підстав для відмови в аудиті не надали», - заявили в Рахунковій палаті.

Повідомляється, що контрольна група викликала представників правоохоронних органів для фіксації факту перешкоджання діяльності, що є злочином проти авторитету державної влади. Наразі поліцією відкрите кримінальне провадження за даним фактом.

«Наступний вихід буде безпосередньо до «Нафтогазу». Тому я звертаюся з вимогою до глави уряду та правоохоронців сприяти тому, щоб Рахунковій палаті не перешкоджали. Далі так ситуація не може тривати, і уряд має в це втрутитися», − сказав Пацкан.