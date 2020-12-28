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    Разумков про роботу на Партію регіонів: Мені не соромно

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    <span>Дмитро Разумков &ndash; голова Верховної Ради IX скликання із 29 серпня 2019 року</span> - Разумков про роботу на Партію регіонів: Мені не соромно
    Дмитро Разумков – голова Верховної Ради IX скликання із 29 серпня 2019 року
    Фото: Главком

    У Партії регіонів було багато достойних людей, вважає спікер

    У Партії регіонів, як і в будь-якій іншій структурі, було багато достойних професійних людей. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

    Спікер українського парламенту стверджує, що до Партії регіонів потрапив у 2006 році, коли вона була в опозиції. А пішов із неї у 2010-му, коли вона прийшла до влади.

    «Я за це не отримав ні посад, ні якихось фінансових плюсів. Я отримав досвід. Як говорить один мій колега – усе, що не приносить гроші, називається досвідом. Тому мені точно не соромно. Мені на той момент було шкода людей, які пройшли такий же шлях, а потім стали непотрібні», – розповів він.

    За словами Разумкова, в 2010 році змінилася влада й багато представників опозиції із правильними морально-етичними позиціями та важливими цілями були висунуті на задній план.

    Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко розповів, що поплічники Януковича повертаються у владу і чинять розправу над учасниками Революції гідності.

    Партія регіонів  – проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року як Партія регіонального відродження України . Вона брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.
    Під час Революції гідності 2014 року, кульмінацією якої стало відсторонення тодішнього президента Віктора Януковича від влади, партія втратила значну частину свого політичного впливу, і до кінця року фактично припинила свою діяльність.
    Згодом партія зробила частковий ребрендинг, змінила назву на «Опозиційний блок», але зареєструвала її як офіційно нову політичну партію. До новоствореної партії перейшла більшість колишніх народних депутатів Партії регіонів.
     Читайте також: Дмитро Разумков: Впевнений, команда Зеленського буде змінюватися і далі
    Теги: Партія регіонів політика опозиція Дмитро Разумков
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