Разумков про роботу на Партію регіонів: Мені не соромно
У Партії регіонів було багато достойних людей, вважає спікер
У Партії регіонів, як і в будь-якій іншій структурі, було багато достойних професійних людей. Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Спікер українського парламенту стверджує, що до Партії регіонів потрапив у 2006 році, коли вона була в опозиції. А пішов із неї у 2010-му, коли вона прийшла до влади.
«Я за це не отримав ні посад, ні якихось фінансових плюсів. Я отримав досвід. Як говорить один мій колега – усе, що не приносить гроші, називається досвідом. Тому мені точно не соромно. Мені на той момент було шкода людей, які пройшли такий же шлях, а потім стали непотрібні», – розповів він.
За словами Разумкова, в 2010 році змінилася влада й багато представників опозиції із правильними морально-етичними позиціями та важливими цілями були висунуті на задній план.
Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко розповів, що поплічники Януковича повертаються у владу і чинять розправу над учасниками Революції гідності.