Разумков сказав, чи можливі в найближчій перспективі вибори на окупованому Донбасі

Вибори мають відбутися за українським законодавством, з доступом всіх політичних партій, з вільним доступом журналістів, і вони повинні бути визнані міжнародними спостерігачами

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу заявив, що проведення місцевих виборів за українськими законами в окупованих районах Донбасу в найближчій перспективі неможливе.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

«Станом на сьогодні альтернативи «Мінську» ми не бачимо. Я не впевнений, що вона з'явиться найближчим часом. Якщо говорити про місцеві вибори, давайте будемо відвертими: будь-який план потрібно виконувати покроково, і дійти до відповідного пункту в Мінських домовленостях. Виконані перші пункти? Ні. Частково можна говорити про обмін, але він також не загальноохоплюючий. Частково можна говорити про повну тишу на фронті, але також це не відповідає дійсності на 100%. Так, за останні місяці ситуація змінилася досить суттєво, ми бачимо зменшення обстрілів по нашій стороні, але об'єктивно говорити, що ті пункти виконані, на 100% ми не можемо. Так само відведення важкого озброєння, і багато іншого, зокрема виведення військ з тимчасово окупованих територій», – сказав він.

Як підкреслив Разумков, вибори мають відбутися за українським законодавством, з доступом всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, з вільним доступом журналістів, і вони повинні бути визнані міжнародними спостерігачами.

«Станом на сьогодні організувати цей процес на тимчасово окупованих територіях Донбасу неможливо», – констатував голова парламенту.

Нагадаємо, комітет Ради викликав Леоніда Кравчука через заяви про «вибори на Донбасі».

Як повідомлялося раніше, українська сторона підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи (ТКГ). План містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

До слова, 17 грудня на щорічній пресконференції Путін заявив, що Росія нарощуватиме підтримку тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей.