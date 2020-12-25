Разумков: за кнопкодавство треба позбавляти мандата

Голова Верховної Ради стверджує, що в поточному скликанні парламенту відбувалося небагато випадків кнопкодавства

У Верховній Раді можуть повторно ініціювати законопроєкт зі змінами до Конституції України, які передбачають позбавлення народних депутатів повноважень за неперсональне голосування.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю телеканалу «Рада».

Разумков вважає, що закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому обсязі, в якому хотілося б. Він нагадав, що на початку каденції поточного скликання депутати запропонували законопроєкт, який передбачає позбавлення мандата за кнопкодавство.

«Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного суду з урахуванням тих позицій, які ним були зазначені, щоб це питання було розглянуто», – заявив Разумков.

«Можливо, ми зможемо встигнути до кінця цієї каденції ухвалити рішення: якщо народний депутат помічений у таких ганебних явищах – може, йому не варто бути народним депутатом», – додав він.

Спікер також нагадав, що у зв'язку з фактами неперсонального голосування на одному із недавніх засідань Ради представники фракцій і керівництво парламенту домовилися підготувати законопроєкт про посилення відповідальності за кнопкодавство, встановити додаткові камери відеоспостереження у залі засідань, а також відключити від системи «Рада» місця, які не закріплені за жодним народним депутатом, але дають змогу голосувати.

При цьому Разумков уточнив, що в поточному скликанні парламенту відбувалося небагато випадків кнопкодавства.

Як відомо, партія «Європейська солідарність» вимагає від регламентного комітету Верховної Ради розглянути питання про незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки через факти неперсонального голосування депутатів 17 грудня.

Нагадаємо, що 16 січня 2020 року набув чинності закон №404-IX (законопроєкт 2148) щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях парламенту. За кнопкодавство нардепу загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно буде спочатку довести в суді. За розслідування правопорушення повинне взятися Державне бюро розслідувань, але спочатку генпрокурор має зареєструвати відповідне кримінальне провадження.

У разі визнання депутата винним у «кнопкодавстві» та набрання сили обвинувальним вироком нардеп буде достроково позбавлений мандата (стаття 81 Конституції України).

Президент підписав закон про покарання за кнопкодавство 13 січня.